Cuộc chiến mới của 52 “chiến sỹ” tình nguyện

Nhưng rồi “niềm vui ngắn chỉ tày gang”, gần trưa, người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An với khuôn mặt lo lắng, áy náy tìm đến trưởng, phó đoàn công tác và thông báo: “Tình hình lại căng rồi các anh ạ! Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện HNĐK Nghệ An báo lên có 1 mẫu gộp của 3 người ở xóm 9, xã Diễn Thịnh vừa lấy lúc đêm dương tính với SARS-CoV-2. Bây giờ là phải lấy lại mẫu cả 3 người để xét nghiệm xem ai bị. Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu mới tiếp nhận 1 bệnh nhân ở xã Minh Châu, qua 2 lần test nhanh đều dương tính. Hiện Bệnh viện đã gửi mẫu vào CDC Nghệ An để xét nghiệm PCR. Chống dịch là phải đi trước một bước, chúng ta phải lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, người bệnh và người nhà ở bệnh viện; toàn bộ người dân xã Diễn Thịnh và xã Minh Châu. Rất xin lỗi vì biết các em cũng vất vả rồi nhưng chưa thể cho các em về nhà sớm như lời hứa. Các anh thông báo lại và mong các em cố gắng lên. Quê hương đang cần các em!”

12 giờ trưa, mặt trời chói chang, thời tiết mùa Hè nơi huyện ven biển Diễn Châu khô nóng, các cán bộ y tế lại bình tĩnh khoác lên mình bộ đồ phòng hộ bức bí; đeo khẩu trang và kính chống giọt bắng khó thở… di chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu đang được phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 500 cán bộ nhân viên, người bệnh và người nhà tại đây. Trước mắt họ, lịch trình công việc còn dài, còn hàng ngàn người dân ở Diễn Thịnh, Minh Châu còn chờ các cán bộ đến giúp đỡ chống dịch.