Cơ hội mới và kỳ vọng lớn!

Cụ thể hơn về quyết tâm của WinCommerce trong việc “Thúc đẩy sản xuất trong nước” được Tổng Giám đốc Trương Công Thắng phát biểu tại buổi lễ rằng, WinCommerce sẽ đi cùng các nông hộ, giúp họ sản xuất ra các sản phẩm thực sự có chất lượng, có giá trị đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó nâng cao thu nhập. WinCommerce có 3.000 siêu thị WinMart trên toàn quốc với khoảng 30.000 cán bộ, nhân viên. Nghệ An ngoài Cam Vinh đã nức tiếng gần xa, các mặt hàng nông sản có gì đặc biệt? Như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Đức Trung đã phát biểu tại buổi lễ rằng: “Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, với địa hình phong phú, đa dạng, có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ. Các sản phẩm của tỉnh đa dạng, đảm bảo yêu cầu về hình thức, mẫu mã, chất lượng, đủ điều kiện để lưu thông ra thị trường”.

Thực vậy! Nghệ An trong những năm qua đã đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình xây dựng các sản phẩm OCOP – mỗi xã một sản phẩm tiêu biểu. Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 16/21 huyện, thành, thị tổ chức đánh giá, phân hạng và có sản phẩm đạt hạng sao; đã có 113 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao trở lên (87 sản phẩm đạt 3 sao, 26 sản phẩm đạt 4 sao). Chỉ cần lướt trang OCOP Nghệ An, sẽ thấy ở đó các mặt hàng vùng biển – vùng đồng bằng – vùng trung du – vùng núi cao gồm đủ. Vừa dồi dào về số lượng, phong phú về thể loại và có giá trị chất lượng cao.