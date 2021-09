Chuyển động tích cực từ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU: Bài 2: “Trụ cột” công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu

Bên cạnh những ưu điểm trên, khách quan mà đánh giá thì sản xuất công nghiệp, TTCN Nghệ An vẫn còn một số tồn tại. Điển hình là nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực này còn khá hạn chế khiến giá trị đóng góp của công nghiệp đối với nền kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời, do quy mô và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, TTCN của tỉnh ta còn yếu nên đầu ra rất khó khăn. Một trong những nguyên nhân là do câu chuyện liên kết bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhất là lĩnh vực làng nghề còn nhiều yếu kém, bất cập.