Chuyển động tích cực từ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU: Bài 1: Những dự án điểm nhấn

Đặc biệt, dệt may là một trong những ngành có thế mạnh về thu hút đầu tư của Nghệ An nhờ lợi thế về đất đai và nguồn nhân lực sẵn có. Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã có 24 dự án may mặc có quy mô lớn hoạt động, đưa Nghệ An trở thành Trung tâm may mặc của khu vực Bắc Trung Bộ. Năng lực sản xuất các sản phẩm của ngành vượt xa các mục tiêu Nghị quyết 06 đề ra. Cụ thể, sản phẩm may dệt kim đạt 10 triệu sản phẩm/mục tiêu Nghị quyết là 5 triệu sản phẩm; quần áo may sẵn 50 triệu sản phẩm/mục tiêu Nghị quyết là 20 triệu; năng lực sản xuất sợi đạt 20.000 tấn/mục tiêu 10.000 tấn vào năm 2015.