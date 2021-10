Bước qua lằn ranh sinh – tử

Ở Bệnh viện Trưng Vương, số cán bộ y tế bị lây nhiễm chéo Covid-19 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân là rất nhiều. Điều này khó tránh khỏi khi mà các cán bộ y tế phải thường xuyên thực hiện các thủ thuật để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Hiếu xác định “là chị em làm việc cùng nhau, ăn chung, ở chung, sinh hoạt chung thì khả năng cao mình cũng mắc rồi. Mình thì không sợ về sức khỏe lắm vì bản thân còn trẻ, không có bệnh nền, lại được tiêm phòng vắc-xin rồi”…Thế nhưng, Hiếu buồn! Buồn vì mình vào để giúp đỡ mọi người nhưng vào chưa được bao lâu, chưa giúp được gì nhiều lại phải trở thành người cần phải giúp đỡ.

Không có triệu chứng, sức khỏe ổn. Hiếu có “toan tính” riêng cho mình là xin trở lại Khoa Hô hấp để điều trị. Cô chủ động báo cáo với Trưởng khoa là sức khỏe mình ổn. Mọi người ở khoa cần giúp đỡ gì thì bản thân sẽ ra sức như lên thuốc hay tư vấn cho bệnh nhân. Tuy nhiên, các bác sĩ ở khoa đã “đọc” được suy nghĩ của cô nên thống nhất cho cô nghỉ dưỡng bệnh… Bác sĩ trở thành bệnh nhân. Các cô, chú, bác bệnh nhân ở Khoa Hô hấp thương Hiếu lắm. Sợ Hiếu buồn, họ thường xuyên hỏi han, chuyện trò, tặng cho thức ăn, nước uống… Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đoàn cán bộ y tế Nghệ An cho đến Bệnh viện Trưng Vương vẫn hàng ngày gọi điện động viên, thăm hỏi, gửi thêm hoa quả cho Hiếu ăn sớm hồi phục sức khỏe. Xúc động nhất là trên trên những suất ăn được gửi đến, luôn có dòng nhắn cảm ơn những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đây cũng là một động lực để giúp Hiếu sớm vượt qua dịch bệnh Covid-19…