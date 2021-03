Bao giờ hết dự án “treo”?

Nắm thông tin từ UBND xã Nghi Phú, dự án này có tên là “Khu thể thao và đô thị sinh thái phức hợp”, tổng diện tích 8 ha, do Công ty CP Golf Biển Cửa Lò làm chủ đầu tư; được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2014, tại Quyết định số 3376/QĐ-UBND.ĐT; phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2016, tại Quyết định số 4196/QĐ-UBND… Theo một cán bộ xã Nghi Phú, dự án này từng đã điều chỉnh quy hoạch vài lần; chính quyền xã cũng đã lần này, lần khác đôn đốc nhưng chưa thấy chủ đầu tư có động thái thực hiện. Hỏi: Xã Nghi Phú có hồ sơ dự án không? Vị cán bộ xã Nghi Phú trả lời: “Hồi tháng 7/2020, đại diện chủ đầu tư có đến xã trình điều chỉnh quy hoạch nên chúng tôi biết một số thông tin như vậy. Còn về hồ sơ dự án thì không có ở xã do chưa được họ giao hồ sơ. Có lẽ do chủ đầu tư nghĩ chưa thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nên không giao hồ sơ, tài liệu liên quan cho xã…”.

Còn theo ông Phạm Văn Hòa – Chủ nhiệm HTX Hồng Phan Thái, hiện nay các xã viên vẫn đang canh tác lúa và các loại cây màu trên vùng đất tỉnh đã phê duyệt quy hoạch cho Công ty CP Golf Biển Cửa Lò thực hiện dự án đô thị. Tuy nhiên, do không được đầu tư xây dựng kênh tiêu thoát nước nên năng suất cây trồng kém hiệu quả, vì vậy, một bộ phận xã viên không còn mặn mà với việc sản xuất… “Vùng đất thực hiện dự án này có đường 95m ở phía Nam, phía Đông thì giáp đường 35m, phía Bắc giáp quy hoạch đường mương 70m. Thế cho nên, về vị trí phải nói là đẹp nhất thành phố. Chủ đầu tư có thực hiện dự án nữa hay không thì cũng cần trả lời dứt khoát, người dân có ý kiến rồi đấy…” – Chủ nhiệm HTX Hồng Phan Thái trao đổi.

Tìm hiểu về dự án bám trục đường ven sông Lam và đường Nguyễn Viết Xuân, chúng tôi được tiếp cận Quyết định số 5439/QĐ.UBND-ĐT ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị và triển lãm Sông Lam tại phường Bến Thủy, phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Theo đó, dự án có quy mô diện tích là 20 ha (lấy số tròn), chủ đầu tư là Công ty CP Sông Lam Nghệ An. Cũng tại đây thể hiện vào ngày 18/12/2007, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị và triển lãm Sông Lam (Quyết định số 5099/QĐ.UBND-CN).