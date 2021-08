Bài cuối: Quê nhà dang rộng vòng tay

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Yên Thành cũng đã nhận được nhiều đề xuất của một số tổ chức, cá nhân về việc cùng phối hợp với huyện để cùng vào đón người lao động ở các tỉnh phía Nam với mục đích thiện nguyện. Mặc dù đây đều là những đề xuất có tính nhân văn và rất thiết thực, nhưng tại thời điểm này, huyện Yên Thành phải ra văn bản yêu cầu các đơn vị chưa thực hiện. Trao đổi điều này, ông Hoàng Danh Truyền – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Hầu hết những công dân muốn trở về đều ở những tỉnh thành đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. “Thực tế, nếu đón về nhưng không nằm trong kế hoạch sẽ rất khó khăn. Bởi trong công tác phòng dịch, kiểm soát dịch bệnh và nếu không được xét nghiệm đầy đủ không tránh được tình trạng nhiều lao động đem dịch về địa phương”, ông Truyền nêu quan điểm.

Tính đến cuối tuần qua, huyện Yên Thành đã có 360 lao động đăng ký trở về qua trang tin của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó có gần 200 trường hợp khác về bằng xe máy hoặc các con đường khác. Trước mắt, tất cả những đối tượng này đã về thẳng trạm y tế và tổ chức cách ly. Huyện cũng đang yêu cầu một xã có một điểm cách ly tập trung tại trường mầm non của xã và tăng cường phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng ở các thôn xóm để theo dõi giám sát người đi xa trở về. Do điều kiện hiện nay, nên toàn bộ chi phí từ xét nghiệm đến ăn ở đều phải do người lao động tự chi trả. Địa phương sẽ chịu trách nhiệm vận hành quản lý và an toàn ở khu cách ly.