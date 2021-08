Bài 1: Nhọc nhằn nơi phương Nam

Trước đó, khi quyết định vào Nam, An và Quý cũng đã xác định sẽ làm việc lâu dài. Tuy nhiên, vì chưa đủ tuổi lao động lại chưa có giấy tờ tùy thân nên để xin vào các nhà máy, khu công nghiệp là điều hết sức khó khăn. Gần hai tuần nay, khi dịch bùng phát, chủ cơ sở may mà An và Quý đang làm việc đã về quê ở tỉnh Phú Yên. Vậy là An, Quý và cả anh trai của An trở thành người bơ vơ, không có chỗ ở, không có thu nhập, “không biết đi đâu về đâu chỉ biết ở trước cửa nhà chủ ăn mì tôm sống tạm”…

Do hoàn cảnh quá eo le nên tối 28/7, Quý và An cũng lên diễn đàn của hội đồng hương Nghệ An tại thành phố Hồ Chí Minh để xin hỗ trợ. Trong hoàn cảnh khó khăn chung, việc chung tay để hỗ trợ đồng hương ở xa cũng rất gian nan. May mắn cho Quý và An, biết hoàn cảnh của cả hai, một người Nghệ cũng có nhà trọ ở quận Bình Tân đang tạm thời để không (vì bản thân đã về quê) đã cho hai người mượn nhà trọ để tá túc. Còn lại việc ăn uống, sinh hoạt của hai cô gái vẫn còn rất khó khăn. Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, bằng giọng nói nhỏ nhẹ và rất lễ phép, Xeo Thị An cho biết: “Cả hai chúng em vẫn đang còn một ít tiền lương cất giữ được nên vẫn đang còn chống cự được vài ngày tới. Nhưng nếu lâu dài mà không có việc làm thì chưa biết thế nào. Bây giờ cả hai chỉ muốn được về nhà nhưng lại không có giấy tờ nên không làm cách nào để liên lạc cả”.