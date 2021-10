Việc làm cho lao động hồi hương – Bài cuối: Cung chưa gặp cầu

Tại huyện Yên Thành, bà Phan Thị An – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho rằng, số lao động làm ăn xa trở về nếu chấp nhận làm việc tại các nhà máy trên địa bàn hoặc các vùng lân cận vẫn có thu nhập tương đối ổn, từ 5 – 7 triệu đồng/tháng. “Trên địa bàn huyện có 2 nhà máy may An Hưng, Việt Nhật với hơn 8.000 vị trí việc làm, trong số này doanh nghiệp cũng đã cam kết sẽ giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động địa phương. Chỉ có điều lao động từ các tỉnh phía Nam trở về có chọn nghề may hay không mà thôi. Thời gian tới Yên Thành cũng sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm và huyện sẽ chủ động tìm những nhà tuyển dụng trên địa bàn với các chính sách tốt cho lao động.

Ngoài ra ở huyện Yên Thành, lao động phổ thông trên địa bàn nếu không muốn làm việc trong các nhà máy trên địa bàn thì sẽ có những công việc khác, như tham gia các tổ nề, các dịch vụ thương mại nhỏ, thậm chí làm shipper, nếu chăm chỉ tháng cũng có thu nhập khoảng trên dưới 5 triệu đồng. “Đối với các ngành nghề nông nghiệp, chúng tôi cũng chủ động hướng nghiệp cho người dân nếu họ có ý định vay vốn để gây dựng trang trại, gia trại”, bà Phan Thị An cho biết. Cũng theo bà An, nhìn nhận một cách tích cực, việc số lượng lớn lao động trở về địa phương tìm kiếm việc làm không phải là áp lực mà là cơ hội bổ sung cho những thiếu hụt về các phong trào văn hóa – xã hội tại các địa bàn mà lâu nay vẫn vắng bóng người trẻ.