Việc làm cho lao động hồi hương – Bài 1: Nỗi lo sau ngày trở về

Cũng như huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành dự kiến sẽ có kế hoạch dài hơi thực hiện giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 8400 lao động trở về từ các tỉnh phía Nam và phía Bắc trong đợt dịch vừa qua. Tuy nhiên, theo khảo sát ban đầu của huyện nhiều lao động chưa mặn mà với phương án chọn việc làm tại địa phương do việc gần nhà thì không phù hợp, thu nhập thấp, việc xa nhà nhưng vẫn ở trong tỉnh thì phải mất chi phí thuê nhà, xăng xe và thu nhập không thể bằng các địa bàn phía Bắc và phía Nam.

Thống kê của ngành chức năng, từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát (cuối tháng 4/2021) tới nay, đã có hơn 80.000 người Nghệ An làm ăn, sinh sống ở các tỉnh, thành có dịch trở về quê. Trong đó, gần 20.000 người trong độ tuổi lao động bị mất việc, giãn việc do ảnh hưởng dịch Covid-19. Hiện, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, đã có gần 10.000 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An với trên 140 tỷ đồng. Số thất nghiệp tăng lên đáng kể, số lao động bị mất việc làm, ngừng việc, giãn việc do dịch Covid-19 cao hơn các năm trước rất nhiều và điều này là nằm trong dự đoán.