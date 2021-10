Bài cuối: Cần thực hiện đúng và trúng

Khó khăn mà thành phố Vinh cũng như nhiều địa phương khác gặp phải đó là bộ phận tiếp nhận hồ sơ hiện nay đang thực sự quá tải, vì nhiều người đến thắc mắc tại sao mình cũng là lao động tự do bị mất việc lại không được hưởng. Ông Đinh Xuân Trường – Chủ tịch UBND phường Quang Trung (thành phố Vinh) cho biết: “Có những người thắc mắc như gia đình họ chỉ sống vào quầy hàng vịt quay của chị vợ nhưng chị lại không nằm trong danh mục được hưởng. Bởi đơn giản dù đối tượng phục vụ nhà hàng ăn uống hoặc karaoke thì đúng đối tượng nhưng chủ quán ăn lại phải tiếp cận vào đối tượng chính sách khác. Hay như nghề rửa xe, sửa xe ô tô, xe máy cũng là nghề lao động tự do cho thu nhập kha khá thời điểm trước dịch nay cũng không được hỗ trợ”. Cũng theo ông Trường, hiện nay thành phố đã phê duyệt 324 bộ hồ sơ theo đúng các mặt nghề đã được quy định trong Quyết định 22 của UBND tỉnh ban hành. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều trường hợp tuy đúng đối tượng những vẫn phải thẩm tra lại, đơn cử như lao động tự do là bốc vác thì cần phải xác thực là bốc vác ở đâu, vì theo quy định chỉ phê duyệt hồ sơ cho đối tượng là bốc vác tại nhà ga cảng biển, chợ… nhưng hiện nhiều lao động tự do trên địa bàn chỉ hành nghề bốc vác tại các hộ tiểu thương… Hay như lao động tự do hành nghề bán hàng rong, dù bán hàng ở địa điểm này nhưng lại trú ở phường khác, nên công tác xác nhận còn gặp nhiều khó khăn.