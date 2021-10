Bài 1: ‘Một miếng khi đói…’

Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Khoản trợ cấp 26.000 tỷ đồng được Chính phủ xác định nhằm hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Đặc biệt, theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, đối tượng lao động tự do (không có giao kết hợp đồng lao động) cũng sẽ được hỗ trợ với mức hỗ trợ tối thiểu 1,5 triệu đồng. Việc triển khai và các điều kiện, thủ tục nhận hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể lại do các địa phương quyết định, căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương.