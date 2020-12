Yên Thành phấn đấu xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã lựa chọn 3 xã Sơn Thành, Phúc Thành và Nam Thành đại diện cho 3 vùng đồng bằng, vùng bán sơn địa, vùng miền núi khác nhau về điều kiện kinh tế – xã hội để làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Kết quả xã Sơn Thành được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2013, là xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An về đích; xã Nam Thành và Phúc Thành được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014. Từ kết quả thực hiện ở 3 xã, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện trên địa bàn toàn huyện.