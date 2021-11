Xứng đáng trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và trong tốp đầu của cả nước

Thứ hai: Thời gian tới, trường chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn giai đoạn 2021 – 2025 tạo cơ sở từng bước xây dựng và phát triển nhà trường bền vững. Đồng thời trên cơ sở tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển trường giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp nội dung kế hoạch xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn giai đoạn 2021 – 2025 của Tỉnh ủy.