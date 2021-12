Xứng đáng là tuyến đầu trên mọi mặt trận

Thượng tá Phan Đại Nghĩa: Chúng tôi đã quán triệt, học tập đầy đủ các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (khoá XIII), các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu về nhiệm vụ QS-QP gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS-QP của tỉnh năm 2022.

Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình; dự báo, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống về an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả lộ trình các Nghị quyết, Đề án QS-QP giai đoạn 2021-2025. Tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, không để xảy ra mất an toàn. Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh và 5 huyện, thành phố (Tương Dương, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, TP Vinh), thị xã Cửa Lò diễn tập huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền theo Nghị định 30, 130/NĐ-CP của Chính phủ đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.