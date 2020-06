Xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An

Hiện nay, bên cạnh các ấn phẩm: Báo Nghệ An hàng ngày, Nghệ An cuối tuần, Báo Nghệ An điện tử, tòa soạn đang đẩy mạnh và phát triển kênh YouTube Báo Nghệ An, xem như là ấn phẩm thứ 4 của Báo Nghệ An, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Báo Nghệ An tiếp tục cơ cấu, sắp xếp, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng vừa hồng, vừa chuyên; thực hiện tốt lộ trình tự chủ; Báo Nghệ An đã xây dựng và ban hành Đề án “Nhận diện và phát triển thương hiệu Báo Nghệ An giai đoạn 2019 – 2022”, góp phần tăng mức độ nhận diện thương hiệu Báo Nghệ An; xây dựng Báo Nghệ An thành tòa soạn kiểu mẫu.