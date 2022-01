Xuân biên cương

Những ngày áp Tết nguyên đán Nhâm Dần, chúng tôi có chuyến công tác tại bản Buộc Mú, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn), ghé thăm các cán bộ chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng Buộc Mú – những người đang ngày đêm căng mình bảo vệ biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Thiếu tá biên phòng Nguyễn Ngọc Trại – là người lớn tuổi nhất trong số các cán bộ chiến sĩ trực tại Trạm kiểm soát biên phòng Buộc Mú – cho hay, từ điểm chốt di chuyển thêm gần 20km nữa là có thể lên đến tột đỉnh Phuxailaileng cao hơn 2.700m so với mực nước biển; ở hướng Đông, nơi cách một con đường mòn nhỏ là chốt phòng chống dịch thuộc Đại đội Biên phòng 222 của nước bạn Lào. “Đã gần hai năm nay, lực lượng biên phòng của ta và nước bạn tạm hoãn giao ban hàng quý và hạn chế tuần tra song phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hai bên vẫn thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình nội biên, ngoại biên để kịp thời hỗ trợ nhau phòng chống tội phạm, ngăn chặn tình trạng di cư tự do và xuất nhập cảnh trái pháp luật”- Thiếu tá Trại nói.