Xử lý phương tiện vận tải vi phạm pháp luật: Không thể có “vùng tối”!

Hay mới đây, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch Cao điểm kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từ ngày15/4 đến hết ngày 15/5, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đối với đường bộ, Bộ Công an chỉ đạo triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác tuần tra kiểm soát giao thông, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm, quản lý công tác. Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ…