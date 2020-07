Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Nghệ An vừa là tiền tuyến lớn của miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam và cách mạng Lào anh em, hàng vạn quân và dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và hy sinh, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, cùng với cả nước chiến đấu để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Những chiến công mà quân và dân Nghệ An làm được đã góp phần quan trọng tạo nên thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến cứu nước. Năm 1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, Tổ quốc được thống nhất. Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh vừa tập trung chăm lo xây dựng củng cố lực lượng, tập trung huấn luyện để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, đồng thời cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân bắt tay vào khắc phục hậu quả của chiến tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Khi chiến tranh biên giới xảy ra, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ con em Nghệ An lại tiếp tục lên đường, vượt qua mọi gian khổ và ác liệt để chi viện cho chiến trường trong nước và nước bạn Lào, Campuchia, đồng thời phối hợp giữa các lực lượng chủ động tấn công, truy quét, trấn áp bọn phản động gây rối trật tự trị an và phá tan các âm mưu chống phá cách mạng nước ta.