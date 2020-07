Xây dựng du lịch Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện

Với mục đích xây dựng Nghệ An là điểm đến an toàn sau Covid – 19, ngành Du lịch Nghệ An đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 238/KH-UBND về đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An hậu dịch Covid-19, đồng thời triển khai Chương trình Kích cầu du lịch năm 2020 với chủ đề “Nghệ An – Điểm đến an toàn và khác biệt”. Chương trình nhằm vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.