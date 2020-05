Xây dựng Bưu điện tỉnh Nghệ An vững mạnh, phát triển toàn diện

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra: tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 10%; năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước trên 10%; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 5 – 10%/năm; nộp đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đặc biệt, tổng doanh thu năm 2015 chỉ mới 214 tỷ đồng thì năm 2019 đã lên đến 598 tỷ đồng.

Đảng bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất, kinh doanh hàng năm; trong 5 năm đã có trên 600 đề tài, sáng kiến, trong đó có gần 100 đề tài sáng kiến được Hội đồng khoa học Tổng Công ty khen thưởng các giải A, B, C; được đưa vào áp dụng trong thực tiễn, đạt hiệu quả cao. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua, có tính lan tỏa cao trong đơn vị. Hàng năm, triển khai 8 phong trào thi đua, sáng kiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong quản trị điều hành, tiêu biểu như phong trào Nâng cao chất lượng, bưu chính chuyển phát, phong trào 5S, phong trào Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp, phong trào sáng kiến sáng tạo VN POST… Trong nhiệm kỳ qua, Bưu điện tỉnh đã phát huy tốt truyền thống 10 chữ vàng của ngành Bưu điện, trong đó có truyền thống nghĩa tình trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng. 5 năm qua, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã đóng góp trên 3 tỷ đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.