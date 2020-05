Xây dựng BĐBP Nghệ An vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

– Thực hiện có hiệu quả xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, cùng với việc tích cực tham mưu, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, gắn với đảm bảo Quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới, Đảng bộ BĐBP tỉnh chỉ đạo tiếp tục phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ Biên phòng tăng cường xã, đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ, thôn, bản. Thực hiện phân công 593 đảng viên phụ trách gần 3.000 hộ gia đình ở khu vực biên giới, ven biển theo Chỉ thị 681 của Đảng ủy BĐBP, góp phần giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nắm tình hình, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật, tranh thủ sức dân trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia.

– Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đến nay, đã thành lập 84 tổ/498 thành viên tự quản đường biên cột mốc, 716 tổ/ 3.959 thành viên tự quản trật tự thôn, bản; 58 tổ/455 phương tiện/4.291 thành viên tổ tàu thuyền an toàn,18 tổ/113 thành viên tự quản trật tự bến bãi an toàn.