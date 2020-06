Xây dựng Đại học Vinh hướng tới tốp 500 đại học hàng đầu châu Á

– Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế. Đầu tư xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia làm nòng cốt thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

– Mở rộng hoạt động đối ngoại, các quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thu hút nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, an toàn trong Nhà trường.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ vì mục tiêu chung, Đảng bộ, học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh tiếp tục phát huy truyền thống của Trường đại học anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

