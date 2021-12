Việc làm cho lao động hồi hương – Kỳ 1: Thích ứng hoàn cảnh mới

Ngày 3/8/2021, chị Lệ (SN 1985), trú thị trấn Nam Đàn (Nam Đàn) và 3 con nhỏ là những công dân đầu tiên của Nghệ An được ưu tiên trở về quê trong chuyến bay “0 đồng” do tỉnh tổ chức. Đây cũng là một trong ít trường hợp của huyện Nam Đàn nhận được sự ưu tiên này vì hoàn cảnh của chị Lệ lúc bấy giờ đặc biệt khó khăn với một nách 3 con, cháu út chỉ mới 8 tháng tuổi. Gần 10 năm vào Nam làm việc, chưa bao giờ chị Lê và các thành viên khác trong gia đình lại nghĩ mình phải rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy. Dịch bệnh bất ngờ bùng phát ở phía Nam và tâm điểm là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khiến cho chồng chị – một lái xe vận chuyển phải nghỉ việc liên tục nhiều tháng liền. Bản thân chị, quán ăn nhỏ trên đường Dương Đình Hội (quận 9, thành phố Thủ Đức) cũng phải đóng cửa. 4 tháng giãn cách xã hội, 5 thành viên trong gia đình chị sống trong một căn phòng chưa đến 10 m2, chị lại vừa sinh con nên mọi áp lức, bí bách đội lên gấp bội. Hoàn cảnh đó, lần đầu tiên chị và anh đã nghĩ đến việc về quê nhưng không phải để tránh dịch mà là về lại quê nhà để “an cư”. May mắn thay, nguyện vọng của gia đình đã được thực hiện.