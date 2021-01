Ưu điểm của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Đại tá Lương Thế Lộc: Hiện tại, Công an tỉnh được trang bị 2 máy, Công an các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, Thanh Chương, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và TP. Vinh, mỗi địa phương 1 máy để phục vụ làm căn cước công dân có gắn chíp. Từ 1/1/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã thí điểm triển khai làm thẻ căn cước công dân mới có gắn chíp cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an, trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm thực tế. Từ 23/1, theo chỉ đạo từ Bộ Công an về việc dừng cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân mã vạch và tiến hành cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Trước mắt Công an tỉnh Nghệ An sẽ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các trường hợp: Công dân đủ 14 tuổi chưa làm chứng minh nhân dân; trường hợp đã cấp nhưng bị hỏng, hết hạn; bị mất chứng minh nhân dân; thay đổi thông tin hộ tịch trong chứng minh nhân dân.