Từ những chiếc barie ở làng!

Ngày 10/5, Phòng TN&MT huyện Quỳnh Lưu thực hiện kiểm tra khu vực Thung Buồng, xóm 6, xã Quỳnh Tân. Đến ngày 19/5/2021, UBND huyện có Công văn số 1053/UBND-TNMT gửi UBND xã Quỳnh Tân. Tại đây, nêu rõ hành vi khai thác trái phép tại Thung Buồng mà Phòng TN&MT qua kiểm tra ngày 10/5 đã phát hiện; khẳng định việc để xảy ra những hành vi này đã làm thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường, gây bất bình trong nhân dân… mà trách nhiệm là thuộc về Chủ tịch UBND xã; để qua đó, yêu cầu UBND xã Quỳnh Tân xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và có báo cáo về UBND huyện trước ngày 28/5/2021.

Vậy nhưng, phải đến ngày 31/5/2021, UBND xã Quỳnh Tân mới có Báo cáo số 68/BC-UBND gửi lên UBND huyện. Tại đây, UBND xã Quỳnh Tân liệt kê 7 vụ việc do xã xử lý từ tháng 1/2021 đến ngày 17/5/2021 (có một vụ việc đối tượng vi phạm là Trần Đức Lợi, trú tại phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai đã không hợp tác, điều khiển xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường). Đồng thời, trình bày về những khó khăn, là do Công ty CP và Thương mại Bình An (đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá Thung Buồng, nhưng đã bị UBND tỉnh thu hồi giấy phép tháng 4/2019) không hợp tác, đã tổ chức khai thác vào ban đêm, ngày nghỉ; và mua đất lâm nghiệp của các hộ dân khu vực liền kề để khai thác đất… Riêng với sự vụ diễn ra trong ngày 24/5 mà PV Báo Nghệ An đã thông tin đến đại diện UBND huyện Quỳnh Lưu thì hoàn toàn không được đề cập.