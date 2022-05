Trường Mầm non Hoa Sen: Tiên phong trong xây dựng mô hình trường tiên tiến

Trường Mầm non Hoa Sen là một trong những trường mầm non trọng điểm của ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An và cũng là ngôi trường mầm non duy nhất trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Từ khi thành lập đến nay, dù trải qua nhiều giai đoạn khác nhau nhưng đây vẫn là ngôi trường nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của phụ huynh. Hiện tại trường chăm sóc, nuôi dạy trẻ mầm non từ tròn 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi; thực hiện thí điểm việc triển khai các chuyên đề, các chương trình đổi mới giáo dục học mầm non; hướng dẫn sinh viên Khoa Giáo dục mầm non của Trường Đại học Vinh về thực tập.