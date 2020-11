Trường Đại học Y khoa Vinh: 60 năm nỗ lực xây dựng và phát triển

Thành tựu mà Trường Đại học Y khoa Vinh đạt được hôm nay được kết tinh từ công sức và trí tuệ của bao thế hệ cán bộ đã từng công tác tại trường, là sự kế thừa truyền thống hào hùng của những tháng năm khó khăn, gian khổ của hàng ngàn con người, của tập thể cán bộ, giảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu nhà trường; sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An… Đó là chặng đường thật vinh quang và đáng trân trọng.

Trên con đường phát triển hướng đến tương lai với những thuận lợi và khó khăn, thách thức luôn đan xen, tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành tỉnh Nghệ An và sự chỉ đạo thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế,… cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của trường nhất định sẽ tiếp tục xây dựng trường ngày một phát triển lớn mạnh hơn; xứng tầm hơn với trọng trách lớn lao, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh trở thành trung tâm về giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế… của vùng Bắc Trung Bộ, theo Nghị quyết số 26 NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và những năm tiếp theo.