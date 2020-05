Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An: Đào tạo nghề gắn với thị trường lao động

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã tuyển sinh và đào tạo được 8.881 học sinh, sinh viên; trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp 3.806, trình độ sơ cấp 5.075, so chỉ tiêu được giao năm 2015 vượt 5,7%. Cùng đó, liên kết với Viện Đại học Mở Hà Nội đào tạo cho 450 sinh viên và Khoa Đào tạo lái xe đã đào tạo 3.850 học viên. Đặc biệt, 100% học sinh, sinh viên ra trường được các công ty, đơn vị tuyển dụng và đánh giá cao về chất lượng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy nhà trường đã kết nạp được 57 đảng viên, trong đó có 46 đảng viên là học sinh, sinh viên.

Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Trường, hiện đang là sinh viên năm cuối Khoa Điện, Cao đẳng điện 1 – K11 là một trong những đảng viên được tổ chức Đảng ở Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An bồi dưỡng, kết nạp trong năm 2019. Năm nay, niềm vui nhân đôi đối với Nguyễn Văn Trường, khi trước thời điểm tốt nghiệp với lời hứa nhận vào làm việc từ doanh nghiệp liên kết với nhà trường, anh được dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chia sẻ về sự kiện này, đảng viên Nguyễn Văn Trường nói: “Ba năm học nghề của tôi ở Trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An thực sự là thời gian quý giá. Bởi tôi cũng như các bạn được các thầy, cô truyền nghề với những tâm huyết về khả năng lập thân, lập nghiệp với nghề mình theo học. Được kết nạp Đảng trong trường và với kỹ năng đã được học, tôi thực sự tự tin với công việc sắp tới…”.