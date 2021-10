Tròn việc Đảng, trọn việc dân

Theo các bậc cao niên trong làng: Lung theo tiếng Mường là vùng thung lũng, sở dĩ xưa kia ông bà, tổ tiên chọn nơi này để an cư, lạc nghiệp vì địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ. Trải qua bao biến thiên, thăng trầm của lịch sử, đồng bào dân tộc Thổ ở làng Lung Thượng vẫn cố gắng lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống như dệt võng gai, may váy áo dân tộc, đánh cồng chiêng, làm bánh gai, bánh kiến… Ngay đầu làng, đối diện sân vận động, dưới bóng cây to râm mát là nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số – nơi tổ chức các sinh hoạt cộng đồng và lưu giữ các kỷ vật truyền thống của đồng bào dân tộc Thổ do người dân hiến tặng. Từ năm 2019, xóm Lung Thượng đã được Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Lợi chọn xây dựng thí điểm xóm đồng bào dân tộc thiểu số kiểu mẫu.

Là người gánh “hai vai”, Bí thư kiêm xóm trưởng, ông Lê Trọng Mừng cùng chi ủy, ban cán sự xóm luôn trăn trở tìm giải pháp “dân vận khéo” động viên, khuyến khích nhân dân lưu giữ những nét đặc trưng riêng của người Thổ. Ví như việc thành lập và duy trì CLB cồng chiêng của làng thu hút gần 50 thành viên tham gia ở đủ lứa tuổi. Bà Lê Thị Thiết – Phó Chủ nhiệm CLB cho hay: “Tôi biết đánh cồng chiêng từ năm 13 tuổi. Cồng chiêng là một nét văn hóa độc đáo trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Thổ ở miền Tây xứ Nghệ. Những người đi trước đã nâng niu, trân trọng lưu truyền lại, thì thế hệ con cháu chúng tôi phải có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn. Bình thường, khi chưa có dịch Covid-19, CLB sinh hoạt 3 tháng/lần. Ngoài ra, chúng tôi thường đánh cồng chiêng vào dịp lễ, tết, đám cưới, đám họ…, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm”.