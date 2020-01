Tôi đi làm báo

Và tôi đã có cơ hội được bắt đầu tại Báo Nghệ An.

Đây là một bước đệm vững chắc, nhất là với một người trẻ như tôi.

Vì sao tôi lại nói như vậy?

Từ một cơ quan báo chí truyền thông theo phương pháp truyền thống là Báo giấy, Báo Nghệ An đã thích ứng, nhanh nhạy phát triển mô hình đa phương tiện: Báo điện tử, youtube, mạng xã hội facebook, app điện thoại,… Với nhiều cách thể hiện: Video clip, Emagazine,…. Những bản tin, vấn đề về chủ trương, đường lối chính sách được mềm hóa, thể hiện đẹp, hấp dẫn… Những điều đó là do đã nhanh nhạy để bắt kịp với xu thế thời đại và sự đổi mới liên tục của công nghệ. Cùng với sự đổi mới về mô hình xuất bản là những thay đổi về cách tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Báo Nghệ An có mạng lưới cộng tác viên khổng lồ trải dài trên khắp toàn quốc và quốc tế, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tham gia vào nhiều quy trình xuất bản từ thu thập thông tin, viết bài, xử lí hình ành, xử lí kỹ thuật,… Không những vậy, Báo Nghệ An còn tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa các cộng tác viên và giữa các phóng viên, lãnh đạo các phòng để không ngừng hoàn thiện và cải tiến về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Sau những buổi tập huấn nghiệp vụ, và cả những hoạt động tập thể như hội nghị cộng tác viên hằng năm, chuyên môn của từng bộ phận ngày càng được nâng cao, lãnh đạo Báo Nghệ An cũng nắm bắt và cập nhật được tình hình xã hội một cách đa chiều, từ đó tìm ra những hướng đi mới phù hợp với xu thế thời đại.

Những điều đó là yếu tố thu hút rất nhiều thanh niên thế hệ trẻ như tôi, năng động, đam mê học hỏi và mong muốn được thể hiện bản thân, đến với Báo Nghệ An.