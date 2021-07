Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghệ An là tỉnh có thể phát triển các loại rau, củ, quả như bắp cải, su hào, cải, đậu, cà rốt, dưa, cà, bầu, bí,… Để rau, củ, quả trở thành sản phẩm hàng hóa thì phải có nhà đầu tư thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ với khối lượng lớn, bảo đảm chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ nay đến năm 2025, do chưa thu hút được nhà đầu tư tiềm năng và chính quyền các cấp chưa làm tốt chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm nên khó tạo được lòng tin của khách hàng. Sản phẩm chè chất lượng cao sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, Đài Loan thì không cần nhiều diện tích. Nếu tỉnh thu hút được nhà đầu tư theo hướng trên thì trồng chè ở những vùng đất đai, khí hậu phù hợp mới có hiệu quả (chè chất lượng cao xuất khẩu có giá cả cao gấp hàng chục lần so với sản phẩm chè hiện có). Cây dược liệu rất phong phú và có điều kiện phát triển, có giá trị kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích so với các loại cây trồng khác nhưng bí quyết vẫn là có nhà đầu tư thu mua, chế biến và tiêu thụ thì nông dân sẽ hăng hái phát triển cây nguyên liệu. Nghệ An có 82km bờ biển, nếu khuyến khích được các doanh nghiệp, các tổ hợp và hộ dân đầu tư nuôi tôm theo công nghệ bể nổi thì sẽ có sản lượng tôm khá lớn để chế biến xuất khẩu.