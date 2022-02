Tình hình Ukraine: Bản chất và xu hướng

Bản chất cuộc xung đột hiện nay có gốc rễ từ cuộc đối đầu do Mỹ khởi xướng nhằm chèn ép, làm suy yếu Nga đến tận cùng. Ngày 27/5/1997, tại Paris (Pháp), Nga và NATO đã thỏa thuận về việc xây dựng đạo luật sáng lập quan hệ tương trợ, hợp tác và an ninh giữa 2 bên. Đây là hiệp ước đảm bảo an ninh cho cả Nga và châu Âu, đưa quan hệ Nga-châu Âu trở thành bạn bè, láng giềng. Nhưng sau khi ký xong, NATO đã trở mặt, tiến hành các cuộc chiến xâm lược, vi phạm thỏa thuận, đơn cử như việc NATO xâm lược Nam Tư năm 1999. Đó là đòn nặng nề đánh vào quan hệ Nga-NATO, tạo bước ngoặt xấu trong mối quan hệ này.