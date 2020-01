Tìm về những giá trị đích thực của Tết

Tập tục là một phần văn hóa lưu truyền ngàn đời, mang tính cố kết cộng đồng cao; mất đi một phần tập tục – văn hóa ấy dần dà con người sẽ trở nên vị kỷ hơn, ít quan tâm đến các giá trị xã hội và xa rời thiên nhiên, nhạt đi một phần tình cảm họ tộc, quê hương, đất nước. Chính văn hóa chứ không phải chỉ riêng những con số mới làm cho một đất nước, dân tộc giàu mạnh. Chúng ta nhìn sang đất nước Nhật Bản sẽ thấy rõ điều này. Nhật Bản phát triển bao nhiêu thì người ta lại càng coi trọng những giá trị văn hóa truyền thống bấy nhiêu.

Tết nay thay đổi so với Tết xưa có nguyên nhân chính là việc chúng ta “thoát thai” ra khỏi nền kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp. Xưa nhà nhà làm nông, làm thợ, bán buôn… nên người xưa có những hội mùa, nông vụ và thời gian chăm lo cho Tết. Nay, vô vàn ngành nghề mới xuất hiện. Với những ngành nghề này, thời gian biểu, lịch làm việc khác với nông vụ xưa. Nhiều người tận 29-30 Tết mới được nghỉ tay lo Tết. Vậy nên, sự thay đổi này có tính hợp lý, hợp với quy luật phát triển. Có những tập tục lạc hậu sẽ mất đi, giá trị mới tiến bộ xuất hiện. Ví dụ như việc đốt pháo trong ngày Tết nay chúng ta đã bỏ đi vì mất an toàn, an sinh xã hội. Đó là điều rất hợp lý.