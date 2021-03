Tìm hướng đi bền vững cho nông sản: Bài cuối: Để không “thua trên sân nhà”

Như vậy có thể thấy, với trên 6.000 ha sản xuất rau màu, trong đó gần 1.600 ha sản xuất rau màu theo hướng an toàn, nên Nghệ An là tỉnh có tiềm năng sản xuất rau màu rất lớn. Với kinh nghiệm thâm canh của mình, một số sản phẩm rau, củ quả Nghệ An cũng đã có mặt tại thị trường lớn của cả nước. Nghệ An cũng là thị trường lớn với gần 3 triệu dân nên việc nông sản Nghệ An ế đọng và phải giải cứu đồng nghĩa với tỉnh đang “thua trên sân nhà”.