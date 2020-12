Tìm giải pháp sản xuất và chế biến sản phẩm trái cây

Tiềm năng lớn nhưng công tác chế biến các loại trái cây trên địa bàn tỉnh chưa phát triển. Nghệ An hiện mới chỉ có sản phẩm chanh leo do Công ty CP Nafoods Group bao tiêu sản phẩm để sản xuất nước hoa quả cô đặc xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Các sản phẩm còn lại như cam, bưởi, dứa, chuối… chủ yếu là bán quả tươi, bán trực tiếp hoặc qua tư thương. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa. Một số loại cây trồng rất có tiềm năng nhưng lại chưa phát triển tương xứng như dứa, chuối…

Thực tế, điều kiện đất đai và khí hậu ở Nghệ An rất phù hợp để mở rộng diện tích trồng dứa, đặc biệt ở các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, và thực tế có những thời điểm Nghệ An đã phát triển tới trên 4.000 ha dứa. Tiềm năng chế biến dứa thành các sản phẩm xuất khẩu là rất lớn, tuy nhiên, do nhà máy chế biến dứa không đảm bảo công tác thu mua sản phẩm cho người dân nên diện tích dứa ngày càng giảm, hiện toàn tỉnh có 1.273 ha dứa, sản phẩm nông dân tự tiêu thụ là chủ yếu. Bên cạnh đó, tuy là loại cây trồng cho hiệu quả cao, dễ trồng, dễ chế biến, nhưng diện tích trồng chuối hiện nay vẫn đang nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, ít diện tích trồng tập trung.