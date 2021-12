Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần đổi mới mạnh mẽ của HĐND tỉnh

Cụ thể, kỳ họp sẽ xem xét 30 báo cáo và xem xét, thông qua 37 nghị quyết, như: Kết quả phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh Nghệ An năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 từ nguồn ngân sách địa phương; báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng, giải quyết việc làm cho người lao động mất việc do đại dịch Covid-19; miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2022, ổn định đến năm 2025; một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2022 – 2025…