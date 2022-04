Thượng tá Biên phòng tâm huyết với “thế trận lòng dân”

Ở mỗi cuộc thi, động lực giúp Thượng tá Trần Quang Trung tự tin và vững tâm hơn chính là sự ủng hộ, chia sẻ của đơn vị, đồng đội và gia đình. Như trong năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải xa gia đình, xa đơn vị di chuyển nhiều nơi, quá trình ôn – thi gần như cả năm trời qua 4 vòng với độ khó ngày càng cao, nhưng Thượng tá Trần Quang Trung luôn nhận được sự động viên kịp thời từ gia đình, người thân, sự quan tâm, tương trợ sát sao từ cơ quan Bộ Chỉ huy, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh, từ thủ trưởng cơ quan đơn vị. Đó là “điểm tựa” giúp anh vượt qua mọi khó khăn để giành giải thưởng cao nhất: Giải Đặc biệt vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trở về từ cuộc thi, người sỹ quan biên phòng ấy lại lặng lẽ, miệt mài với công việc của mình. Anh chia sẻ: Nghệ An là tỉnh có đường biên giới dài 468,281km, dân số đông, địa bàn rộng, nhiều lối mở, đường mòn qua biên giới, tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Bởi vậy, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy sức mạnh “triệu tai, triệu mắt, triệu chân tay” của nhân dân sẽ góp phần giúp lực lượng Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, “để lòng dân yên, biên giới vững” thì công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng đóng vai trò quan trọng. Từ những kinh nghiệm quý học tập, đúc rút qua các hội thi sẽ giúp anh rất nhiều trong công tác tham mưu những chủ trương, giải pháp, biện pháp nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng tại đơn vị cơ sở – nơi gần dân, sát dân nhất. Từ đó, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nói chung, Nghị quyết của Đảng uỷ BĐBP Nghệ An nói riêng đi vào cuộc sống hiệu quả.