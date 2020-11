Thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực du lịch

Đồng chí Hoàng Văn Phúc: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, là năm tạo động lực phát triển cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 và ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, thị xã tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế và phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả do đợt mưa lụt vừa qua gây nên. Bên cạnh những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, du lịch Cửa Lò đang đứng trước vận hội lớn để “thay da, đổi thịt”, vươn mình lớn lên. Các dự án lớn như Dự án Khu vui chơi Cửa Hội và cáp treo ra đảo Ngư, cầu Cửa Hội, Đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường chiến lược ven biển… khi hoàn thành sẽ như luồng sinh khí mới, tạo động lực cho du lịch Cửa Lò phát triển mạnh mẽ.

TX. Cửa Lò tập trung phấn đấu để đạt một số chỉ tiêu du lịch trong năm 2021 như: Đón 3 triệu 150 ngàn lượt khách, tăng 42,5% so với năm 2020, trong đó, có 1 triệu 610 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 46% so với năm 2020; doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm 2020; giải quyết việc làm cho thêm 200 – 250 lao động; xây dựng, thẩm định và công nhận từ 3- 5 nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.