Thi đua là động lực, đòn bẩy đổi mới và phát triển

Nghệ An là một vùng đất hiếu học, vì vậy, việc phát động phong trào “xây dựng xã hội học tập” được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nghệ An cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện phong trào “Tháng Khuyến học” và đã đem lại hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Phong trào “Tháng Khuyến học Nghệ An” đến nay đã được tổ chức, triển khai qua 13 kỳ. Tiêu biểu trong các phong trào thi đua khuyến học là phong trào xây dựng và phát triển gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Hưởng ứng phong trào này mô hình “Tiếng kẻng học bài” đã ra đời, thể hiện tinh thần phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội và đang ngày càng lan rộng trong toàn tỉnh, kích thích tinh thần học tập, tạo hiệu ứng xã hội lan tỏa trong việc thi đua thúc đẩy truyền thống hiếu học trên quê hương Xứ Nghệ.

Ngoài những phong trào tiêu biểu nêu trên còn rất nhiều phong trào thi đua khác được các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội phát động “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Gương sáng y đức”, “Cán bộ, công chức, viên chức Nghệ An thi đua thực hiện văn hóa công sở”, ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Doanh nghiệp Nghệ An hội nhập và phát triển”, “Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”… Bên cạnh đó, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.