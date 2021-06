Thêm một dự án nhà đất ‘ma’ bị xóa sổ

Thông tin của bạn đọc về tình trạng tự ý mở đường giao thông, tách thửa, phân lô, rao bán trên mạng xã hội… trên địa bàn huyện Tân Kỳ đến với chúng tôi trong quá trình đang tập trung xác minh “dự án Suối Xanh” ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn.

Cụ thể, trung tuần tháng 5/2021, bạn đọc gửi đến những hình ảnh chụp lại tài khoản Facebook BĐS Người nghèo Nghệ An đăng nội dung rao bán hàng loạt nền đất ở địa bàn các xã Tân Phú và Nghĩa Phúc. Trong đó, tại địa bàn xã Tân Phú, khu vực đất nền rao bán là ở xóm Đồng Nhất, với thông tin như sau: “Ra mắt Dự án thổ cư phân lô. Địa chỉ: xóm Đồng Nhất, Tân Phú, Tân Kỳ. Với dt 18 + 22. Sổ Hồng riêng (thổ cư 200m² một lô). Bạn có thể chia được 2 nền thoải mái. Giá tính ra chưa đến 140 triệu một nền đất. Được quy hoạch 5 sao. Cơ hội chỉ có một lần…”. Còn địa bàn xã Nghĩa Phúc, tài khoản Facebook BĐS Người nghèo Nghệ An thông tin chuẩn bị ra mắt 14 nền đất thổ cư thuộc xóm Tân Hoàng (đối diện trường mầm non, sân vận động, bưu điện); giá bán giao động từ 350 – 450 – 750. Cùng với những nội dung trên, có kèm những hình ảnh cho thấy trường hợp ở xóm Đồng Nhất, xã Tân Phú đã có tình trạng xây dựng đường giao thông, chia lô, tách thửa; còn ở xóm Tân Hoàng, xã Nghĩa Phúc, thì mới “quy hoạch” đường giao thông, chia lô, tách thửa trên bản vẽ.