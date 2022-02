Thế giới và sự “dịch chuyển” 2021 – 2022

Có 5 vấn đề được đề cập trong năm 2022: 1) Các sự kiện lớn tác động đến tình hình thế giới trong năm 2022; 2) Sự chuyển động trong quan hệ giữa các nước lớn, các trung tâm sức mạnh; 3) Diễn biến của đại dịch Covid-19; 4) Tình hình kinh tế thế giới; 5) Tình hình khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Thứ nhất, các sự kiện lớn tác động đến tình hình thế giới năm 2022.

Dự kiến vào tháng 10/2022, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Đại hội XX. Có lẽ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cố giữ yên ổn trong quan hệ quốc tế để tập trung cho Đại hội XX – nhiệm vụ trọng tâm của ông trong năm 2022.

Bên cạnh một số thuận lợi, ông Tập Cận Bình phải đương đầu với khó khăn lớn:

1) Do đại dịch Covid-19 và do kinh tế thế giới trì trệ, nên kinh tế Trung Quốc đang chững lại với nợ công phình to (theo nhiều nguồn tin là 250% GDP) và nguy cơ bong bóng bất động sản (hàng chục thành phố “ma” không có người ở);