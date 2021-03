Khát vọng khởi nghiệp của cựu nam sinh trường Phan

P.V: Chào Xuân Vinh, anh có bất ngờ không khi được Tỉnh đoàn Nghệ An đề cử gương mặt Việt Nam tiêu biểu năm 2020. Tôi cũng được biết trong 5 năm trở lại đây, anh đã đạt được nhiều giải thưởng như Bằng khen và Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 2020, danh hiệu Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019, đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2020… Ở tuổi 34, những giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào đối với anh và điều đó có thực sự tạo nên áp lực.