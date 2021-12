Thắm thiết tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

Mối quan hệ gắn bó vô cùng mật thiết đó, trong khó khăn càng được nhân lên gấp bội với tinh thần sẻ chia sâu sắc. Vui mừng những thắng lợi to lớn mà nước bạn Lào đã nỗ lực phấn đấu giành được trong suốt 46 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và nhân dân các bộ tộc Lào tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng nước Lào phồn thịnh, phát triển. Tỉnh Nghệ An nguyện luôn sát cánh cùng nhân dân Lào anh em, phấn đấu xây dựng hai đất nước không ngừng phát triển; tiếp tục góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Nghệ An – Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.