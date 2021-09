Tập trung phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 2 chủng vi rút cúm gia cầm là A/H5N1 và A/H5N6. Ông Nguyễn Viết Lương – Trưởng phòng Quản lý dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết: “Động vật mắc bệnh cúm gia cầm là các loài gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, bồ câu, đà điểu, chim hoang dã và động vật có vú thuộc mọi lứa tuổi. Đặc biệt vi rút có thể lây nhiễm và gây bệnh cho người. Bệnh có thể lây trực tiếp do tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh cúm hoặc lây gián tiếp qua dụng cụ chăn nuôi, thức ăn, nước uống, lồng nhốt, quần áo, phương tiện vận chuyển, xác gia cầm, phân, thức ăn xanh trên các sông, hồ, kênh, mương… có vi rút gây bệnh”.