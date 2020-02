Tạo thế và lực mới để xây dựng Nghệ An thành tỉnh kiểu mẫu

P.V: Từ nghiên cứu quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng nói chung, thiếu tướng có liên hệ gì với quê hương Nghệ An?

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Có 2 cảm nhận tôi xin chia sẻ với bạn đọc báo Nghệ An. Ngày 11/1/2020 (tức ngày 17 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), Tỉnh ủy Nghệ An, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh Nghệ An, dẫn đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã ra Hà Nội gặp các cán bộ cao cấp người Nghệ An đang công tác, sinh sống tại Hà Nội. Tại cuộc gặp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thông báo với những người con quê hương ở Hà Nội về tình hình ở quê nhà, cho thấy trong năm 2019, Nghệ An đã có bước phát triển hơn hẳn những năm trước. Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã tạo bước phát triển khá, với tinh thần là tất cả vì sự phát triển của Nghệ An. Đây là bức tranh của Nghệ An trước khi chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.