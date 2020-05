Tạo đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Cùng với đó, công tác quản lý vận tải có chuyển biến tích cực cả về chất và lượng trong quản lý, điều hành, phục vụ. Các loại hình vận tải được duy trì và phát triển. Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe được tập trung chỉ đạo theo hướng nâng cao chất lượng, giải quyết nhanh gọn, thuận lợi cho nhân dân. Công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu, chất lượng kiểm định được nâng cao, tinh thần, thái độ phục vụ tốt. Công tác thanh tra giao thông được tập trung trên tất cả các lĩnh vực quản lý, nhất là những vấn đề còn tồn tại, được dư luận quan tâm. Việc đảm bảo an toàn giao thông được quan tâm chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị nhằm mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông. Do đó, tình hình tai nạn giao thông liên tục được kiềm chế, giảm trên cả 3 tiêu chí, năm sau giảm nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước, được Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao.