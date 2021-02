Tản mạn âm sắc Nghệ

Có một thời, một số người, có tôi, cứ nghĩ nhạc Nghệ là phải có ông An Thuyên, ông Tạo. Nhắc ai thì nhắc, không thể không nhắc 2 ông này. Và cũng có một ngoại lệ là ông nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý làm cái “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” oanh liệt một thời, thì cứ loanh quanh mấy ông ấy, tới một hôm tự nhiên xem Youtube thấy Phó Thủ tướng (hồi ấy) Vương Đình Huệ hát ở Trường Đại học Hà Tĩnh bài “Câu đợi câu chờ”. Ban đầu tôi nghĩ bác này giọng thế thì… tốn điểm lắm nếu hát karaoke. Nhưng sau chợt chùng lại, bài hát hay quá. Thế là tìm hiểu tác giả. Và mới biết ông nhạc sĩ này có tới mấy bài hay. Những là “Câu đợi câu chờ”, những là “Lời quê”, những là “Mẹ”… vân vân. So với những là An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, Ngọc Thịnh có vẻ “trầm” hơn, nhưng độ sâu lắng, lan tỏa, anh chả thua kém gì. Tất nhiên ông này người Hà Tĩnh. Nhưng có cái lạ, là dù Hà Tĩnh rất dày truyền thống, cả lịch sử và văn hóa nghệ thuật, thế mà người ta hay nhắc chung là “xứ Nghệ” khi có liên quan tới Hà Tĩnh. Và quả là có thời hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã thành Nghệ Tĩnh…