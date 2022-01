Tận dụng thời cơ, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững

Dự kiến đến cuối năm thu ngân sách đạt hơn 18.000 tỷ đồng, vượt 28,6% dự toán. Xuất khẩu là điểm sáng, ước cả năm 2021 kim ngạch xuất khẩu hơn 2 tỷ USD, vượt xa so với mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến năm 2025 là 1,765 tỷ USD. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, tính đến 15/12/2021, đã cấp mới cho 115 dự án, điều chỉnh 147 lượt dự án, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là hơn 39.300 tỷ đồng, tăng 41,97% về số lượng dự án và gấp 3,16 lần về tổng mức đầu tư so với cùng kỳ năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.