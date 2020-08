Sống giữa yêu thương

Với hai chị em cháu Trần Thị Hoài Thanh và cháu Trần Đình An (con của chị Hồ Thị Thu), nơi ở cũng có điểm tương tự với nhà cháu Hồ Nam Việt. Cũng dăm chục m² chia thành hai gian, chính giữa gian khách là chiếc bàn thờ mẹ, chị Hồ Thị Thu; còn gian kế bên là hai chiếc giường gỗ.

Hoài Thanh năm nay 12 tuổi, vừa qua cấp tiểu học; còn Đình An, 6 tuổi, năm nay bước vào lớp 1. Điểm khác hơn là hai chị em Hoài Thanh, Đình An khá khỏe mạnh, hoạt bát. Đình An còn nhỏ dại nhưng Hoài Thanh đã biết lo lắng chuyện nội trợ cho hai chị em. Cháu đã biết bắc cơm, rán trứng, luộc rau hoặc nấu bát canh và cả thay người mẹ đã khuất dỗ em trai ăn. Hỏi gạo và thức ăn ai mua cho? Đêm hôm thì thế nào? Thanh lí nhí: “Cậu mua cho gạo. Đêm thì hai chị em ôm nhau ngủ…”.